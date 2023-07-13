Завьялов Андрей Сергеевис
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.2007
Мать ребёнка: Завьялова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
14.02.2015
Сын: Завьялов Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Завьялова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завьялова Анна Сергеевна