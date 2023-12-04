Лукоянов Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1987
Отец: Лукоянов Сергей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.2015
Мать ребёнка: Лукоянова Дарья
Рождение ребёнка
16.04.2018
Дочь: Лукоянова Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Лукоянова Дарья
Рождение ребёнка
08.03.2023
Дочь: Лукоянова Алла Борисовна
Мать ребёнка: Лукоянова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукоянова Дарья