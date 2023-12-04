Лукоянов Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянов Борис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1987

Отец: Лукоянов Сергей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.2015

Сын: Лукоянов Лев Борисович

Мать ребёнка: Лукоянова Дарья

Рождение ребёнка
16.04.2018

Дочь: Лукоянова Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: Лукоянова Дарья

Рождение ребёнка
08.03.2023

Дочь: Лукоянова Алла Борисовна

Мать ребёнка: Лукоянова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукоянова Дарья

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