Поликушин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликушин Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1930

Дата смерти

16.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1930

Отец: Поликушин Михаил

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
08.07.1956

Сын: Поликушин Петр

Мать ребёнка: Поликушина Антонина

Рождение ребёнка
03.02.1959

Дочь: Мулина Татьяна

Мать ребёнка: Поликушина Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поликушина Антонина

Смерть
16.04.2017
г. Егорьевск
Похороны
Неизвестно
с.Починки Егорьевский район Московская область
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