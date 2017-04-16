Поликушин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1930
Дата смерти16.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1930
Отец: Поликушин Михаил
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
08.07.1956
Сын: Поликушин Петр
Мать ребёнка: Поликушина Антонина
Рождение ребёнка
03.02.1959
Дочь: Мулина Татьяна
Мать ребёнка: Поликушина Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поликушина Антонина
Смерть
16.04.2017
г. Егорьевск
Похороны
Неизвестно
с.Починки Егорьевский район Московская область