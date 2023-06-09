Тютенкова Борисова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1978
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1978
Рождение ребёнка
21.01.2005
Дочь: Тютенкова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.01.2005
Дочь: Тютенкова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тютенкова Алёна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тютенкова Алёна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тютенков Николай Александрович