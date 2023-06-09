Тютенкова Борисова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютенкова Борисова Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1978

Отец: Борисов Виктор Александрович

Мать: Борисова Шибчева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
21.01.2005

Дочь: Тютенкова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.01.2005

Дочь: Тютенкова Дарья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютенкова Алёна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тютенкова Алёна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тютенков Николай Александрович