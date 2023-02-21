Куракин Егор Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Куракин Филип Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1834
Сын: Куракин Павел Егоров
Мать ребёнка: Куракина Екатерина Иванова
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно