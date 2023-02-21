Куракин Егор Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракин Егор Филипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Куракин Филип Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1834

Сын: Куракин Павел Егоров

Мать ребёнка: Куракина Екатерина Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куракина Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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