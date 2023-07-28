Воздвиженская (Анкудинова) Любовь Егоровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1892
Сын: Воздвиженский Иван Александрович
Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
04.11.1896
Дочь: Забродина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халтурина Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воздвиженская Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воздвиженский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воздвиженский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1932
Звенигово, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл