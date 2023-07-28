Воздвиженская (Анкудинова) Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воздвиженская (Анкудинова) Любовь Егоровна

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Место рождения

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1865

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Мариинский Посад, Мариинско-Посадский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.02.1892

Сын: Воздвиженский Иван Александрович

Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.11.1896

Дочь: Забродина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халтурина Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воздвиженская Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воздвиженский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воздвиженский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Воздвиженский Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воздвиженский Александр Яковлевич

Смерть
1932
Звенигово, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл