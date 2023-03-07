Кудряшов Анатолий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшов Анатолий Николаевич

Кудряшов Анатолий Николаевич

avatar

Место рождения

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудряшов Николай Егорович

Мать: Кудряшова Тамара Нурахметовна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1987

Сын: Кудряшов Леонид Анатольевич

Мать ребёнка: Кудряшова Светлана

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1990

Сын: Кудряшов Артем Анатольевич

Мать ребёнка: Кудряшова Светлана

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.11.1994

Дочь: Кудряшова Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Кудряшова Светлана

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудряшова Светлана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close