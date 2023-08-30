Северовостоков Яков Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796 ст.
Дата смерти15.06.1866 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Северовостоков Яков Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Сын: Северовостоков Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Северовостоков Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
1837 ст.
Дочь: Черенкова Анфиса Яковлева
Смерть
15.06.1866 ст.
Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)