Северовостоков Яков Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северовостоков Яков Семёнов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796 ст.

Дата смерти

15.06.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Северовостоков Яков Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Северовостоков Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Северовостоков Андрей Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837 ст.

Дочь: Черенкова Анфиса Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.06.1866 ст.
Русский Акташ, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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