(Dorfman) Berta
Место рождения
Дата рождения23.03.1895
Дата смерти17.03.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1895
Отец: Dorfman Gedale
Мать: Dorfman Ekheved
Установлено по записи на могиле на Кишиневском кладбище
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Koyfman? ?
Смерть
17.03.1961
Похороны
Неизвестно
Установлено по записи на могиле на Кишиневском кладбище (сектор 3, участок 1188) | Еврейское кладбище