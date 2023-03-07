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(Dorfman) Berta

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

23.03.1895

Дата смерти

17.03.1961

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1895

Отец: Dorfman Gedale

Мать: Dorfman Ekheved

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Установлено по записи на могиле на Кишиневском кладбище
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Koyfman? ?

Смерть
17.03.1961
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Похороны
Неизвестно
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Установлено по записи на могиле на Кишиневском кладбище (сектор 3, участок 1188) | Еврейское кладбище
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