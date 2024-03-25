Макушев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Макушева София Александровна
Мать ребёнка: Макушева Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макушев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Макушева Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макушев Никита Александрович
Мать ребёнка: Макушева Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно