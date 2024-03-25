Макушев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2019

Дочь: Макушева София Александровна

Мать ребёнка: Макушева Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Макушева Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макушев Никита Александрович

Мать ребёнка: Макушева Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушева Надежда Михайловна

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