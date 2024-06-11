Малкина (Заварзина) Ирина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкина (Заварзина) Ирина Игнатьевна

Место рождения

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.05.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1891 ст.

Отец: Заварзин Игнат Федотович (Федорович)

Мать: Заварзина Гликерия (Лукерья) Афанасьевна

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кузьмич Малкин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кузьмич Малкин

Бракосочетание
24.10.1907 ст.

Муж: Иван Кузьмич Малкин

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1914 ст.

Сын: Малкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Кузьмич Малкин

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1916 ст.

Дочь: Малкина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кузьмич Малкин

Вязовка, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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