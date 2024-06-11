Малкина (Заварзина) Ирина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения04.05.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1891 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кузьмич Малкин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кузьмич Малкин
Бракосочетание
24.10.1907 ст.
Муж: Иван Кузьмич Малкин
Рождение ребёнка
26.04.1914 ст.
Отец ребёнка: Иван Кузьмич Малкин
Рождение ребёнка
09.05.1916 ст.
Дочь: Малкина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кузьмич Малкин
Смерть
Неизвестно