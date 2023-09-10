Артонкина Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артонкина Нина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артонкин Владимир Борисович

Отец ребёнка: Артонкин Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артонкина Лариса Борисовна

Отец ребёнка: Артонкин Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артонкина Вероника Борисовна

Отец ребёнка: Артонкин Борис Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артонкин Борис Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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