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Грибов Василий Иванович

Место рождения

Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.12.1935

Дочь: Берёзина Нина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровкова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колосова Галина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лядухина Каппитолина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибов Павел Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грибова Серафима Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стюхова Анна Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Похоронен в село Филипповское Киржачский район ориентировочно 1977/76/78
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