Никита Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 22 лист
Место жительства
С 1734
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 22 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Филатовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 22 лист
Смерть
Неизвестно