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Никита Тихонов

Место рождения

Страхово, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Страхово, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 22 лист
Место жительства
С 1734
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 22 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Филатовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 22 лист
Смерть
Неизвестно
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