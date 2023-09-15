Shpolyansky (Levin) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shpolyansky (Levin) Anna

Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Levin Moisey

Мать: ?

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шостак Елена

Отец ребёнка: Шполянский Моисей

Хмельницкий, Хмельницька область
Рождение ребёнка
?.08.1884

Сын: Шполянский Григорий

Отец ребёнка: Шполянский Моисей

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Шполянский Яков

Отец ребёнка: Шполянский Моисей

Хмельницкий, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Войцеховская Любовь

Отец ребёнка: Шполянский Моисей

Хмельницкий, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шполянский Моисей

Смерть
После 1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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