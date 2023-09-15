Shpolyansky (Levin) Anna
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Levin Moisey
Мать: ?
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шостак Елена
Отец ребёнка: Шполянский Моисей
Рождение ребёнка
?.08.1884
Сын: Шполянский Григорий
Отец ребёнка: Шполянский Моисей
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шполянский Яков
Отец ребёнка: Шполянский Моисей
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Войцеховская Любовь
Отец ребёнка: Шполянский Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шполянский Моисей
Смерть
После 1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург