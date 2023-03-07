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Черемисинов Семен

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Место рождения

Черемисской

Дата рождения

27.04.1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1776

Отец: Черемисинов Харлам

Мать: Ефросиния

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Черемисинов Афонасей

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Черемисинов Андрей

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Черемисинов Родион

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агафия Семеновна

Мать ребёнка: Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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