Черемисинов Семен
Место рождения
Дата рождения27.04.1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1776
Отец: Черемисинов Харлам
Мать: Ефросиния
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Черемисинов Афонасей
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Черемисинов Андрей
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Черемисинов Родион
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агафия Семеновна
Мать ребёнка: Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно