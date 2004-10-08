Собянина Олеся Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собянина Олеся Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.2004

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.2004

Отец: Собянин Михаил Иванович

Мать: Собянина Таисья Евгеньевна

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