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Бастрыкин Игнатий Михайлович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Бастрыкин Михаил Ерофеевич

Мать: Бастрыкина Фекла Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бастрыкин Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Бастрыкин Егор Игнатьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Бастрыкин Трофим Игнатьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бастрыкин Емельян Игнатьевич

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1823
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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