Бастрыкин Игнатий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бастрыкин Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Бастрыкин Егор Игнатьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бастрыкин Трофим Игнатьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бастрыкин Емельян Игнатьевич
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья
Смерть
1823
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область