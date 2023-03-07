Гаккель Яков Модестович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаккель Яков Модестович

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

12.12.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1897
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С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.12.1945
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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