Гаккель Яков Модестович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти12.12.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1897
Ленские прииски
Место жительства
С 1905
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1945