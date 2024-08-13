Загорская (Загорская) Анна Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Загорская) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Загорская) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Загорская) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Загорский Даниил Иванович
Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Загорская) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Загорская) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович
Рождение ребёнка
16.10.1835
Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович