Загорская (Загорская) Анна Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Загорская) Анна Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816

Сын: Загорский Иван Иванович

Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Загорская) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Загорский Петр Иванович

Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Загорская) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Загорская) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Загорский Даниил Иванович

Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Загорская) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Загорская) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович

Рождение ребёнка
16.10.1835

Сын: Загорский Фома Иванович

Отец ребёнка: Загорский Иван Стефанович

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