Ремизова (Латрыгина) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения04.01.1897
Дата смерти05.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1921
Дочь: Тетёркина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1925
Сын: Ремизов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1927
Дочь: Зажигина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремизов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Ремизов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1987