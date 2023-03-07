Ремизова (Латрыгина) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРемизова (Латрыгина) Мария Константиновна

Ремизова (Латрыгина) Мария Константиновна

avatar

Место рождения

Бронницы, Бронницы, Московская область

Дата рождения

04.01.1897

Дата смерти

05.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
25.10.1921

Дочь: Тетёркина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Иванович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1925

Сын: Ремизов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Иванович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1927

Дочь: Зажигина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Иванович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремизов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Ремизов Михаил Иванович

Бронницы, Бронницы, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремизов Михаил Иванович

Смерть
05.01.1987
Бронницы, Бронницы, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close