Хайретдинов Жаудэт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайретдинов Жаудэт

Хайретдинов Жаудэт

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Мениря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Мениря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Мениря

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Мениря

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сабирова) Мениря

Рождение ребёнка
19.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сабирова) Мениря

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.