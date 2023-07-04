Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1841
Сын: Антип Иванович
Отец ребёнка: Иван Аксенович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Тимофеева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Аксенович
Рождение ребёнка
24.01.1851
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Аксенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефрем Иванович
Отец ребёнка: Иван Аксенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родион Иванович
Отец ребёнка: Иван Аксенович
Работа или профессия
Неизвестно