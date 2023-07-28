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Некрасов Иван Яковлев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.01.1789

Дата смерти

11.06.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1789

Отец: Некрасов Яков Аверкиев

Мать: Некрасова Марья Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Некрасов Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Катерина Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Катерина Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Катерина Емельянова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Катерина Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.06.1832
Причина смерти: чахоткою