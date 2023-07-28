Некрасов Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения27.01.1789
Дата смерти11.06.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1789
Отец: Некрасов Яков Аверкиев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Некрасов Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Катерина Емельянова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Некрасова Катерина Емельянова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Катерина Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.1832
Причина смерти: чахоткою