Спиридонов Виталий
мужской, родился Неизвестно
ОтецСпиридонов ОлегНеизвестно г.р.
МатьСпиридонова МаринаНеизвестно г.р.
Супруги
Спиридонова ?Неизвестно г.р.
Дети
(Спиридонова) ?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Спиридонов Олег
Мать: Спиридонова Марина
Развод
Неизвестно
Жена: Спиридонова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиридонова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спиридонова) ?
Мать ребёнка: Спиридонова ?