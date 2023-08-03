(Леонова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Леонов Иван Егорович