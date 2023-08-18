Скрябин Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Андрей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1738

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Скрябин Василий Филимонов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Прокошевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1738
дер. Прокошевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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