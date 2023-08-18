Скрябин Андрей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Скрябин Василий Филимонов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Прокошевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1738
дер. Прокошевская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя