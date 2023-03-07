Глызина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глызина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Петровна

Отец ребёнка: Глызин Петр Венидиктов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Глызин Петров

Отец ребёнка: Глызин Петр Венидиктов

Рождение ребёнка
1915

Сын: Глызин Петров

Отец ребёнка: Глызин Петр Венидиктов

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Петровна

Отец ребёнка: Глызин Петр Венидиктов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глызин Петр Венидиктов

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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