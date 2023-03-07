Глызина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Петровна
Отец ребёнка: Глызин Петр Венидиктов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Глызин Петров
Отец ребёнка: Глызин Петр Венидиктов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Глызин Петров
Отец ребёнка: Глызин Петр Венидиктов
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Петровна
Отец ребёнка: Глызин Петр Венидиктов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно