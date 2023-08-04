Лукьянов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно