Шитко Иван (Ян)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1840
Жена: Шитко Агата
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шитко Теофил (Феофил) Иванов
Мать ребёнка: Шитко Агата
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шитко Людвик Иванов
Мать ребёнка: Шитко Агата
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лиходзиевская (Шитко) Марцелия Иванова
Мать ребёнка: Шитко Агата
Место жительства
До 1866
Згода, Глусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно