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Шитко Иван (Ян)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1840

Жена: Шитко Агата

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шитко Теофил (Феофил) Иванов

Мать ребёнка: Шитко Агата

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шитко Людвик Иванов

Мать ребёнка: Шитко Агата

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лиходзиевская (Шитко) Марцелия Иванова

Мать ребёнка: Шитко Агата

Место жительства
До 1866
Згода, Глусский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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