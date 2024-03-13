Сафонова Тамара Дмитриевна
Место рожденияОриенбургская, обл. г.Омск, Россия
Дата рождения19.05.1932
Дата смерти25.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1932
Отец: Сафонов Дмитрий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1952
Отец ребёнка: Гапеев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Гапеев Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.07.1958
Отец ребёнка: Гапеев Иван Тимофеевич
Смерть
25.02.1961