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Сафонова Тамара Дмитриевна

Место рождения

Ориенбургская, обл. г.Омск, Россия

Дата рождения

19.05.1932

Дата смерти

25.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1932

Отец: Сафонов Дмитрий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапеев Иван Тимофеевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1952

Сын: Гапеев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Гапеев Иван Тимофеевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Гапеев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Гапеев Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.07.1958

Сын: Гапеев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Гапеев Иван Тимофеевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
25.02.1961

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