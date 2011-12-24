Антипин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2011

Отец: Антипин Андрей Георгиевич

Мать: Антипина Анастасия Владимировна

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