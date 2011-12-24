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Антипин Михаил Андреевич
Антипин Михаил Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.2011
Пол
Мужской
Отец
Антипин Андрей Георгиевич
1982 г.р.
Мать
Антипина Анастасия Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2011
Отец:
Антипин Андрей Георгиевич
Мать:
Антипина Анастасия Владимировна
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