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Алексей Ильин (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1865 ст.

Отец: Илья Кузьмин (Ич)

Мать: Марья Ильина (Чна)

по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-MX?i=227&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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