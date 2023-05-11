Чернышёва Прасковья (Мурыгина) Васильевна
Место рожденияПосёлок Красный Октябрь, Владимирская область, Ковровский район
Дата рождения03.12.1986
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1926
Дочь: Крылова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Чернышёв Михаил Васильевич
Посёлок Красный Октябрь, Владимирская область, Ковровский район
Рождение
03.12.1986
Посёлок Красный Октябрь, Владимирская область, Ковровский район
Смерть
Неизвестно