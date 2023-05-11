Чернышёва Прасковья (Мурыгина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёва Прасковья (Мурыгина) Васильевна

Место рождения

Посёлок Красный Октябрь, Владимирская область, Ковровский район

Дата рождения

03.12.1986

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1926

Дочь: Крылова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Чернышёв Михаил Васильевич

Посёлок Красный Октябрь, Владимирская область, Ковровский район
Рождение
03.12.1986

Отец: Мурыгин Василий Поликарпович

Мать: Мурыгина Александра Ввсильевна

Посёлок Красный Октябрь, Владимирская область, Ковровский район
Смерть
Неизвестно
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