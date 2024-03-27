Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)
Место рожденияс.Уразовка, Сергачский уезд
Дата рождения18.09.1881
Дата смерти07.11.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1881
Отец: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович
Мать: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1910
Дочь: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна
Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Фейсханов) Канифа Ахмеджановна
Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна
Рождение ребёнка
27.01.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна
Рождение ребёнка
15.05.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна
Смерть
07.11.1968