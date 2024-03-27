Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Место рождения

с.Уразовка, Сергачский уезд

Дата рождения

18.09.1881

Дата смерти

07.11.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1881

Отец: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Мать: Ахтямова Мафтуха (Бибимафтуха) Первая Жена Бин Калимулла Бин Ханбар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Рождение ребёнка
?.07.1910

Дочь: Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Фейсханов) Канифа Ахмеджановна

Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Рождение ребёнка
27.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Рождение ребёнка
15.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Смерть
07.11.1968

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