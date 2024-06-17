Авдотья Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Евдокия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дометий Дементий Васильев

Рождение ребёнка
Около 27.02.1832

Сын: Герасим Дометиев ич (Демидов, Дементьев)

Отец ребёнка: Дометий Дементий Васильев

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Абрам Дометиев ич

Отец ребёнка: Дометий Дементий Васильев

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Панькин Иона Дометиев ич

Отец ребёнка: Дометий Дементий Васильев

Смерть
Неизвестно

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