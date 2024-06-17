Авдотья Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 27.02.1832
Сын: Герасим Дометиев ич (Демидов, Дементьев)
Отец ребёнка: Дометий Дементий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Сын: Абрам Дометиев ич
Отец ребёнка: Дометий Дементий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Дометий Дементий Васильев
Смерть
Неизвестно