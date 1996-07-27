Летова (Морозова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1916
Дата смерти27.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1916
Отец: Морозов Сергей
Мать: Морозова Варвара
Рождение ребёнка
05.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.07.1950
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
27.07.1996