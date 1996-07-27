Летова (Морозова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова (Морозова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1916

Дата смерти

27.07.1996

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1916

Отец: Морозов Сергей

Мать: Морозова Варвара

Рождение ребёнка
05.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.07.1950

Сын: Летов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
27.07.1996
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