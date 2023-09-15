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Сунцова Ксения Иванова

Место рождения

Сунцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сунцов Иван Емельянов

Мать: не указана

Сунцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1909

Дочь: Ефремова Анна Яковлева

Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1911

Дочь: Ефремова Анна Яковлева

Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1915

Дочь: Ефремова Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.03.1916

Сын: Ефремов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Никанор Яковлев

Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Фекла Яковлева

Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Яков Антонов

Смерть
Неизвестно
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