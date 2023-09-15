Сунцова Ксения Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сунцов Иван Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1909
Дочь: Ефремова Анна Яковлева
Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов
Рождение ребёнка
09.06.1911
Дочь: Ефремова Анна Яковлева
Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов
Рождение ребёнка
05.01.1915
Дочь: Ефремова Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов
Рождение ребёнка
13.03.1916
Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Фекла Яковлева
Отец ребёнка: Ефремов Яков Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Яков Антонов
Смерть
Неизвестно