Татьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Елисей Архипов

Отец ребёнка: Архип Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Егор Архипов

Отец ребёнка: Архип Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Варвара Архипова

Отец ребёнка: Архип Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Петр Архипов

Отец ребёнка: Архип Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марья Архипова

Отец ребёнка: Архип Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марина Архипова

Отец ребёнка: Архип Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Никита Архипов

Отец ребёнка: Архип Прохоров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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