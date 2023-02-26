Татьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Елисей Архипов
Отец ребёнка: Архип Прохоров
Рождение ребёнка
1798
Сын: Егор Архипов
Отец ребёнка: Архип Прохоров
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Варвара Архипова
Отец ребёнка: Архип Прохоров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Петр Архипов
Отец ребёнка: Архип Прохоров
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марья Архипова
Отец ребёнка: Архип Прохоров
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марина Архипова
Отец ребёнка: Архип Прохоров
Рождение ребёнка
1813
Сын: Никита Архипов
Отец ребёнка: Архип Прохоров
Смерть
Неизвестно