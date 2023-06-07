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Варлаам Ануфриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ануфрий Алексеев

Мать: Матрена Иванова

Смерть
Неизвестно