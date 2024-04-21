Юрчук Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрчук Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: (Юрчук/Гудилина) Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1990

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