Соколов Федор Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти15.08.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Соколов Лаврентий
Мать: Соколова Марфа Кононовна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Соколова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Парменовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Соколов Александр Федорович
Мать ребёнка: Соколова Ольга Парменовна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Соколов Василий Федорович
Мать ребёнка: Соколова Ольга Парменовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Соколова Ольга Парменовна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Соколова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Парменовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1902 ст.
От худой боли.