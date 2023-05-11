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Соколов Федор Лаврентьевич

Место рождения

Большой Починок, Починковская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

15.08.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Соколов Лаврентий

Мать: Соколова Марфа Кононовна

Большой Починок, Починковская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Соколова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Парменовна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Соколов Александр Федорович

Мать ребёнка: Соколова Ольга Парменовна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Соколов Василий Федорович

Мать ребёнка: Соколова Ольга Парменовна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Соколов Иван Федорович

Мать ребёнка: Соколова Ольга Парменовна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Соколова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Парменовна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ольга Парменовна

Смерть
15.08.1902 ст.
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От худой боли.
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