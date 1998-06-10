Прокофьев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1998
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.2019
Дочь: Прокофьева Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Константин Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности