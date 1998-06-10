Прокофьев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьев Алексей

Прокофьев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1998

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.2019

Дочь: Прокофьева Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Константин Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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