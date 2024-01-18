Восепенко Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Восепенко Петр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Восепенко Тимофей

Мать: Найко Мария

Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Восепенко Варвара Петровна

Мать ребёнка: Гучко Марина Никитична

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Родилась в дер. Мари-Пчелки Великолукского района Великолукской области.
Смерть
1931

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