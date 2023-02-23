Безуглый Андрей
Место рожденияБалаклея , Харьковская область , Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Балаклея , Харьковская область , Украина
Рождение ребёнка
22.08.1926
Сын: Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Безуглая Прасковья
Балаклея , Харьковская область , Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безуглый Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Безуглая Прасковья
Балаклея , Харьковская область , Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Безуглая Прасковья
Балаклея , Харьковская область , Украина
Смерть
Неизвестно
город Чита