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Фёдор Петрович

Место рождения

Болотово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

01.06.1845 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1741 г.р.

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: Васса Сергеевна

Болотово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.11.1800 ст.

Жена: Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
17.01.1810 ст.

Дочь: Захарычева Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Анастасия Семёновна

Болотово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.06.1845 ст.
Деревни, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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