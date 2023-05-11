Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти01.06.1845 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: Васса Сергеевна
Бракосочетание
11.11.1800 ст.
Жена: Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
17.01.1810 ст.
Дочь: Захарычева Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Анастасия Семёновна
Смерть
01.06.1845 ст.
Деревни, Ростовский муниципальный район, Ярославская область