Рыскильдина (Крымчурина) Майтап Бахтияровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыскильдина (Крымчурина) Майтап Бахтияровна

Место рождения

д.Шарипово, Мелеузовского района, БАССР

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Крымчурин Бахтияр Баимович

Мать: не указана

д.Шарипово, Мелеузовского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыскильдин Воянур

с.Юмагузино, Кугарчинского района, БАССР
Смерть
Неизвестно
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