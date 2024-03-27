Рыскильдина (Крымчурина) Майтап Бахтияровна
Место рожденияд.Шарипово, Мелеузовского района, БАССР
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Крымчурин Бахтияр Баимович
д.Шарипово, Мелеузовского района, БАССР
Рождение ребёнка
01.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыскильдин Воянур
с.Юмагузино, Кугарчинского района, БАССР
Смерть
Неизвестно