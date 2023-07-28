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Демчан Афанасий Никитович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демчан Никита Феодорович

Мать: не указана

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Упоминание
17.01.1914 ст.
Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание рядовой Воинская часть 10-й Финляндский стрелковый полк Место рождения Волынская губ., Кременецкий уезд, Заруденская вол., н.п. Чиснов... Показать все
Ранение
24.08.1916 ст.
Холост Должность/Звание рядовой Воинская часть 242-й пехотный Луковский полк Место рождения Волынская губ., Кременецкий уезд, Заруденская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия перевязоч... Показать все
Смерть
Неизвестно