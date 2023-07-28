Демчан Афанасий Никитович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демчан Никита Феодорович
Мать: не указана
Упоминание
17.01.1914 ст.
Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание рядовой Воинская часть 10-й Финляндский стрелковый полк Место рождения Волынская губ., Кременецкий уезд, Заруденская вол., н.п. Чиснов... Показать все
Ранение
24.08.1916 ст.
Холост Должность/Звание рядовой Воинская часть 242-й пехотный Луковский полк Место рождения Волынская губ., Кременецкий уезд, Заруденская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия перевязоч... Показать все
Смерть
Неизвестно