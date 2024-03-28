Екатерина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сафонов Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сафонов Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Кириллович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Сафонова) Федора Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Кириллович
Смерть
Неизвестно