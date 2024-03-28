Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Осиповна

Екатерина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сафонов Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Сафонов Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Кириллович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Сафонова) Федора Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Кириллович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.