Корсунова (Сухонос) Василиса Андреевна
Место рожденияРоссия Кубанская обл.,Майкопский отд. ККВ г.Майкоп
Дата рождения1888
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сухонос Андрей Андреевич
Мать: не указана
Россия Кубанская обл.,Майкопский отд. ККВ г.Майкоп
Рождение ребёнка
04.04.1908
Сын: Корсунов Алексей Аедреевич
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Емельянович
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н Братский с/с х.Муравенко
Смерть
1923