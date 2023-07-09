Корсунова (Сухонос) Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Сухонос) Василиса Андреевна

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Место рождения

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд. ККВ г.Майкоп

Дата рождения

1888

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Сухонос Андрей Андреевич

Мать: не указана

Россия Кубанская обл.,Майкопский отд. ККВ г.Майкоп
Рождение ребёнка
04.04.1908

Сын: Корсунов Алексей Аедреевич

Отец ребёнка: Корсунов Андрей Емельянович

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н Братский с/с х.Муравенко
Смерть
1923